Bryan Adams lanzó una nueva canción de protesta contra el presidente Donald Trump: ¿Cómo se llama?

El cantautor, músico, productor discográfico y fotógrafo canadiense Bryan Adams lanzó otra canción de protesta contra Donald Trump, titulada “Lake Ontario”, que formará parte de su próximo álbum, “How’s It Goin”.

¿Qué dice la nueva canción de Bryan Adams?

El sencillo arremete contra el presidente de Estados Unidos, aunque sin mencionarlo directamente por su nombre.

¿Qué se puede ver en el video oficial?

En el videoclip, Adams aparece de pie sobre una roca gigante a orillas del lago Ontario, que Trump rebautizó como “Lago América” mediante una orden ejecutiva, en el contexto de una guerra comercial y de aranceles con Canadá.

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¿Qué ha dicho Adams sobre el cambio de nombre del lago?

El rockero sostiene, además, que el cambio de nombre del lago fue una maniobra de distracción ante una presidencia en declive.

¿Qué otras canciones de protesta ha lanzado?

A principios de este año, Adams lanzó otra canción de protesta, “51st State”, coincidiendo con el Día de Canadá, el aniversario nacional que se celebra el 1 de julio.

Este sencillo surgió después de que Trump lanzara reiteradas burlas sobre la posibilidad de que Canadá se convirtiera en el estado 51 de Estados Unidos, además de iniciar una guerra arancelaria transfronteriza.

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¿Cuándo sale su nuevo disco?

Su nuevo álbum “How’s It Goin’” saldrá a la venta el 6 de noviembre.

¿Cómo describió la nueva canción?

En su sitio web, Adams describió la canción “Lake Ontario” como una respuesta a quienes pretenden cambiar el nombre de este cuerpo de agua que, desde siempre, se extiende a ambos lados de la frontera.

“Imperios y regímenes, dictadores y reyes: todos van y vienen. El lago Ontario es eterno. Esta es una canción para todas las personas sensatas de ambas orillas que saben que la locura actual pasará y que el lago Ontario siempre será el lago Ontario”, escribió.

Vea el video a continuación: