Artistas españoles se pronunciaron en redes tras el accidente de trenes en Toledo: ¿Qué dijeron?

Varios artistas españoles publicaron fuertes mensajes tras el accidente de trenes en Toledo, España, que ha dejado 69 fallecidos.

¿Qué dijo Julio Iglesias?

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el cantautor español Julio Iglesias expresó:

“Injusticia. La vida y las nuevas técnicas hacen posible que las comunicaciones sean más rápidas y que todo se modernice. Pero, al mismo tiempo, hacen necesario que se cuiden y se vigilen profundamente”, afirmó.

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“Las personas que han perdido la vida, sus familiares, sus amigos, quienes los quieren y todos nosotros, los que amamos profundamente la vida, estamos angustiados por no haber seguido las normas de mantenimiento de las estructuras modernas”, continuó.

“Todos podíamos haber subido a este tren. Mi cariño y mis sentimientos acompañan a esas almas que se han perdido y a sus familiares, hoy angustiados por culpa de la falta de cuidado de las nuevas infraestructuras. Mi alma podría haber viajado en este tren con todos nosotros”, finalizó.

¿Y Miguel Bosé?

Por su parte, y de la misma manera, Miguel Bosé dijo:

“Ojalá que todas las almas de Adamuz y Urda fulminen a ese tal Óscar Puente como la escoria que es. Eres una desgracia, Óscarito. Una verdadera y auténtica desgracia humana. Un malnacido”, escribió.

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No es la primera vez que Miguel Bosé arremete contra Óscar Puente.

Tras el anterior accidente de trenes en Adamuz que dejó 46 víctimas mortales el 18 de enero, Bosé escribió en sus redes:

“Pedimos la dimisión general del Gobierno entero, y por supuesto la del ministro de Transportes, Óscar Puente, de forma fulminante e inmediata. Ya no tienes perdón, chaval”, sentenció.