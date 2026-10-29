Karol G anunció una fiesta de lanzamiento de su último disco: ¿Cuándo y dónde será?

Este miércoles, la cantautora colombiana Karol G anunció en sus redes sociales que realizará una fiesta para celebrar el lanzamiento de su último álbum “No me arrepiento de sentir tanto”.

¿Dónde hizo el anuncio?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, vestida con un hoodie negro decorado con una estrella con lentejuelas, “La bichota” dijo:

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¿Qué dijo?

“Vamos a celebrar el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto que nunca le dimos una fiesta única y exclusiva para ella, así que, no se lo pierdan. Live en TikTok este próximo 4 de noviembre desde la Ciudad de México. Conéctense desde donde sea; la vamos a pasar brutal”, afirmó.

¿Qué más viene para Karol G?

La estrella colombiana se prepara para retomar su gira “Viajando por el mundo Tropitour” en Latinoamérica en noviembre, en México y Costa Rica.

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Llegará a Colombia el 4, 5 y 6 de diciembre al Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La gira continuará en febrero de 2027 en Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.