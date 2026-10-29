Karol G anunció una fiesta de lanzamiento de su último disco: ¿Cuándo y dónde será?
“Vamos a celebrar el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto que nunca le dimos una fiesta única y exclusiva para ella, así que, no se lo pierdan”, dijo “La Bichota” a través de TikTok.
Este miércoles, la cantautora colombiana Karol G anunció en sus redes sociales que realizará una fiesta para celebrar el lanzamiento de su último álbum “No me arrepiento de sentir tanto”.
¿Dónde hizo el anuncio?
A través de un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, vestida con un hoodie negro decorado con una estrella con lentejuelas, “La bichota” dijo:
Lea también: Murió el actor británico Patrick Stewart, quien hizo del capitán Jean-Luc Picard de ‘Star Trek’
¿Qué dijo?
“Vamos a celebrar el lanzamiento de No me arrepiento de sentir tanto que nunca le dimos una fiesta única y exclusiva para ella, así que, no se lo pierdan. Live en TikTok este próximo 4 de noviembre desde la Ciudad de México. Conéctense desde donde sea; la vamos a pasar brutal”, afirmó.
¿Qué más viene para Karol G?
La estrella colombiana se prepara para retomar su gira “Viajando por el mundo Tropitour” en Latinoamérica en noviembre, en México y Costa Rica.
Le puede interesar: Artistas españoles se pronunciaron en redes tras el accidente de trenes en Toledo: ¿Qué dijeron?
Llegará a Colombia el 4, 5 y 6 de diciembre al Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.
La gira continuará en febrero de 2027 en Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil.
Matheo Duarte
Comunicador con énfasis en radio, especializado en música, con más de 10 años de experiencia como DJ,...