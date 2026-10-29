Gloria Trevi recibirá el reconocimiento Artista Oro en los Premios HEAT 2026

Gloria Trevi recibirá el reconocimiento Artista Oro de los HEAT Latin Music Awards 2026, en una ceremonia que se realizará el jueves 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, Jalisco, México. La cantante también subirá al escenario para interpretar algunos de sus temas durante la gala, que será transmitida en vivo por LosHeat.tv.

El anuncio fue realizado este 29 de octubre. De acuerdo con Diana Montes, directora ejecutiva de los premios, la distinción reconoce tanto el recorrido musical de la artista como los proyectos que prepara actualmente, entre ellos un nuevo álbum de estudio.

Gloria Trevi: una trayectoria de casi cuatro décadas

Con cerca de 40 años de carrera, Gloria Trevi se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas del pop latino. Su repertorio incluye canciones como Pelo suelto, Cinco minutos, Con los ojos cerrados y El favor de la soledad, temas que han acompañado distintas etapas de su trayectoria.

Según la organización de los premios, la artista ha vendido más de 30 millones de discos, acumula alrededor de 7.000 millones de reproducciones y ha conseguido múltiples posiciones número uno en la lista Top Latin Albums de Billboard.

En abril de 2026, Trevi también recibió el Premio a la Trayectoria Musical durante la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música. Este año, además, celebró su carrera con el Celebration Tour, que recorrió distintos países de Latinoamérica, Centroamérica y España.

Nuevo álbum de Gloria Trevi llegará en 2027

La cantante trabaja actualmente en su decimoquinto álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2027. Entre los sencillos que presentó este año se encuentran Intensamente, una colaboración con sus hijos Ángel y Armando Gómez, y Pompas de jabón.

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La ceremonia de los HEAT Latin Music Awards tendrá por primera vez como sede a México, en una alianza con el Gobierno de Jalisco y el municipio de Puerto Vallarta. La gala cerrará la Semana HEAT, programada entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre, con actividades en Guadalajara y Puerto Vallarta.