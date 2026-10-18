De la Espriella confrontó a la Gobernadora de San Andrés y a representante a la Cámara: así fue

Luego de realizar su primer viaje a San Andrés como presidente de la República el pasado viernes 16 de octubre, donde encabezó un consejo de seguridad y confirmó la intervención del hospital departamental, Abelardo de la Espriella volvió a reunirse con autoridades de la isla.

En este nuevo encuentro, el mandatario confrontó a la gobernadora, Girley Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang, del Partido Liberal, por la decisión de intervenir el hospital.

“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, dijo el presidente, quien también lanzó un señalamiento sobre presunta corrupción contra la representante liberal.

“Toda la isla lo sabe, cómo se manejan aquí los recursos, cómo se hace politiquería. Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la gobernación, doctora”, aseguró De la Espriella, dirigiéndose a Jay-Pang.Otra vez.

El video con el choque fue enviado a Caracol Radio por la Presidencia.