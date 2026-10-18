¿Qué proyectos llevarán Sogamoso, Duitama y Tunja al encuentro con el Gobierno Nacional?

En el marco de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, las alcaldías de Tunja y Sogamoso presentan ante el DNP sus proyectos prioritarios para obtener cofinanciación en infraestructura vial, descontaminación ambiental, saneamiento básico, salud e innovación.

Tunja

Este lunes, Tunja será sede de un encuentro regional con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se buscará articular las necesidades de los municipios de Boyacá con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo y gestionar recursos para proyectos estratégicos.

El alcalde de Sogamoso anunció que llevará propuestas relacionadas con saneamiento básico, gestión de residuos sólidos e infraestructura vial. Por su parte, Tunja presentará iniciativas de movilidad, salud, medioambiente y desarrollo económico. En el caso de Duitama, la descontaminación del río Chicamocha y la gestión de residuos sólidos son asuntos relevantes dentro de las problemáticas regionales expuestas, aunque no se detalló un listado específico de proyectos de su administración.

Sogamoso busca recursos para terminar la variante

El alcalde de Sogamoso insistió en la necesidad de trabajar conjuntamente para recuperar el río Chicamocha y avanzar en obras de infraestructura que beneficien a la región.

“De nada ganamos con la descontaminación del río Chicamocha con las aguas residuales de Sugamuxi si seguimos contaminando en Duitama, en Paipa, incluso en Tunja”, manifestó, quien pidió mayor inversión nacional para tratar las aguas residuales.

Uno de los principales proyectos será la terminación de la variante de Sogamoso. Según el alcalde, se invirtieron cerca de $70.000 millones en la primera fase, pero se requieren otros $220.000 millones para culminar la obra.

“Esperemos que se le inyecten cerca de $220.000 millones que se requieren para culminar esta obra y que no siga siendo un elefante blanco”, afirmó.

El mandatario señaló que el proyecto fue abordado en una mesa de trabajo con el director general de Invías, Juan Camilo Ostos Romero, y que se espera iniciar su ejecución en 2027.

Además, la administración buscará gestionar cerca de $5.000 millones para obras de placa huella en sectores rurales antes de finalizar 2026. También se priorizarán el mantenimiento del paso urbano de la variante, la ampliación de la vía Sogamoso-Iza y el mejoramiento de la vía del Cusiana.

“Lo que nos hemos fijado es una agenda de proyectos de orden regional que permitan volver esta provincia mucho más competitiva”, expresó el alcalde.

Tunja presentará proyectos de movilidad, salud y medioambiente

La secretaria de Planeación de Tunja, Nataly Callejas Rodríguez, confirmó que la capital boyacense llevará proyectos en diferentes etapas de formulación, con el propósito de conseguir respaldo técnico y financiero del Gobierno Nacional.

“Esperamos desde Tunja poder presentar nuestros proyectos, que hoy se encuentran en fase 2 y fase 3”, explicó.

Entre las principales iniciativas está la cofinanciación del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). En infraestructura, se presentarán proyectos para la calle 53, la avenida Universitaria, la avenida Norte y la variante longitudinal de Occidente, en el tramo Tunja-Alto del Moral-Cómbita.

La funcionaria también destacó la Plaza de Mercado del Norte, que ya cuenta con una asignación de recursos, y proyectos ambientales como la granja solar fotovoltaica del clúster deportivo de San Antonio, el sendero ecológico de la reserva forestal del Malmo y la recuperación de la ronda del río Jordán.

“Esperamos que nuevamente se priorice por este Gobierno y podamos finalmente tener la obra en nuestro municipio”, manifestó Callejas al referirse al Centro de Potencia de Inteligencia Artificial, iniciativa que, según indicó, cuenta con un aval de Findeter.

La agenda también incluye proyectos de la ESE Santiago de Tunja para fortalecer la infraestructura hospitalaria y la dotación biomédica, mejoramiento de vivienda, iniciativas culturales, el Parque Agroalimentario y el sistema de alcantarillado sanitario rural.

Expectativa por la participación del Gobierno Nacional

La secretaria de Planeación de Tunja indicó que inicialmente se había anunciado la participación de cuatro ministerios, aunque todavía no estaban confirmados cuáles asistirían. También existía incertidumbre sobre la presencia del presidente de la República, con la expectativa de contar con delegados de la Presidencia y representantes del DNP.

“Es muy importante que Nación vea que el departamento de Boyacá tiene un interés porque realmente ese Plan de Desarrollo [...] vea con buenos ojos nuestro departamento, vea nuestros proyectos y realmente se materialicen acciones de inversión”, concluyó.