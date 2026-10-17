Oferta de servicios y trámites del distrito llegó a Olaya, sector El Progreso

Esta vez no fue la comunidad la que tuvo que ir hasta las oficinas del Distrito, sino el Distrito el que llegó hasta ella. En el sector El Progreso, del barrio Olaya Herrera, la Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, desplegó una jornada de atención integral que permitió cerca de 800 atenciones a personas en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

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La Institución Educativa Luis Carlos Galán y el Parque de La Paz se llenaron de vecinos, madres, niños, jóvenes y adultos mayores que encontraron, a pocos pasos de sus casas, respuestas a trámites y necesidades que muchas veces se aplazan por falta de tiempo, de dinero o de información.

En el Gobierno al barrio, los asistentes recibieron orientación y servicios de los diez programas del PES: identificación, salud, educación, habitabilidad, ingreso y trabajo, bancarización, dinámica familiar, seguridad alimentaria, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional. Además, accedieron a la oferta de otras entidades, como la Escuela de Gobierno, Comisaría de Familia, Distriseguridad, Instituto Comunal, Secretaría de Participación, Secretaría de Educación, Politécnico de América, Centro Colombo Americano, IDER, IPCC, Gestión del Riesgo y EPA Cartagena.

Cada mesa de atención fue una oportunidad para resolver un pendiente. El Dadis ofreció vacunación canina y felina, salud sexual y reproductiva, y prevención del dengue y la leptospirosis. Por su parte, el Banco Mundo Mujer brindó microcréditos a pequeños emprendedores, y Opportunity International Colombia fomentó la cultura del ahorro a través de los Grupos de Ahorro y Crédito Local (GACL).

La presencia institucional estuvo acompañada del respaldo de los líderes comunales y de los vecinos, que acogieron la jornada con participación y entusiasmo.

Nereida Hurtado, habitante del sector, lo resumió así: “Fui a hacer el trámite del Sisbén y pude solucionar lo que tenía pendiente sin ir hasta las oficinas. Muy buena esta jornada en todos los barrios de la ciudad”.

Por su parte, Armando Villalba, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de El Progreso, destacó: “Estamos muy satisfechos con el acompañamiento que nos ha brindado la Alcaldía y todas sus dependencias para atender a las personas sin tanto trámite y cuento”.

Con estas jornadas, el PES – Pedro Romero demuestra que acercar el Estado a la gente cambia realidades, por eso seguirá llevando su oferta a otros sectores y corregimientos.