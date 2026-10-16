“No cambiará nada la forma como usan sus servicios”: CEO de Tigo sobre la fusión con Movistar

En diálogos con 6 AM W, Carlos Blanco CEO de Tigo, anunció que nada cambiará tras anunciar la semana pasada la fusión entre las redes telefónicas Tigo y Movistar, ni de fijo, móviles o internet lo único que cambia es la marca, en el futuro existirá una mayor cobertura debido a la fusión y la inversión que esta pasando.

“Se está ejecutando aproximadamente de abril de 8.5 billones de pesos entre el 2026 y el 2030. Está reflejada, se va a reflejar en, digamos, cinco o seis áreas súper importantes. Desde el punto de vista de la telefonía móvil, de la red móvil, contempla cuadruplicar la huella 5G, o sea, vamos a tener cuatro veces más cobertura 5G.” Aseguró Blanco.

¿En qué beneficiará a los usuarios?

“Vamos a pasar de 128 municipios a 330 y algo municipios, vamos a enterar 1.100 estaciones 4G en áreas donde no estamos. Eso va a permitir mejorar la cobertura en carreteras y va a permitir también mejorar la experiencia a casi 3 millones de personas en Colombia que viven en zonas con cobertura deficiente. Vamos a seguir invirtiendo nuestras redes fijas, nuestra fibra óptica, también nuestra red troncal que es la red que une todas las ciudades en Colombia”. Explicó Carlos Blanco.

“Nuestro compromiso es con los usuarios”

Con esta fusión, el CEO aseguró que van a invertir también en centros de datos, para que los usuarios tengan más seguridad y control sobre sus datos personales y corporativos y redes inteligentes y de seguridad para sus clientes. “Es la inversión más grande que ha hecho nuestro grupo empresarial, la corporación Mimicom, que está presente en 12 países de América Latina, y refleja el compromiso que tenemos nosotros por Colombia”.

Por último, comentó que la transición será paulatina pero en que sistemas operativos como IOS, ya les aparece su red móvil como Tigo, mientras que en Android, se demorará unos días más mientras borran datos y transicionan todo.

¿Tendrán injerencia en el antiguo ‘Movistar Arena’?

Respecto a ese tema se pronunció y enfatizó “nosotros como corporación no acostumbramos patrocinar ese tipo de instalaciones. Entonces, ya notificamos a los dueños de la arena, si ustedes pasan por ahí, esperan que ya se quitó el nombre y hay un signo de instalación, y quedará para los dueños de esas facilidades llevar adelante el proceso que tengan a bien para determinar quién queda con el patrocinio del arena en cuanto al nombre”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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