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16 oct 2026 Actualizado 16:11

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Ekhymosis: ¿Quién se queda con el nombre? La disputa en la SIC entre dos bandas de rock

Mauricio Estrada y Toby Tobón, músicos, hablan de la polémica que ha existido por el nombre de la agrupación Ekhymosis

Ekhymosis: ¿Quién se queda con el nombre? La disputa legal entre dos bandas de rock

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Hay polémica por el nombre de la agrupación Ekhymosis. La banda colombiana enfrenta una disputa ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

La disputa se basa en que entre la banda original y X-mosis, conformada por tres integrantes de Ekhymosis de los noventa que son: Andrés García “Andy”, José Lopera y Fernando “Toby” Tobón, junto a Sebastián Yepes como nuevo vocalista.

¿Cuál es la polémica?

El pasado 29 de septiembre, la banda X-mosis anunciaba por medio de un comunicado que serían reconocidos nuevamente con su nombre original, pero un día después, el 30 de septiembre, los integrantes de la segunda banda Ekhymosis, dueños del 75% de la marca (Mauricio Estrada, James Agudelo y Felipe Manrique), aclararon en redes sociales que Ekhymosis está registrada como marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que actualmente los derechos sobre esta les corresponden.

Ante este hecho, en 6AM W de Caracol Radio hablaron los músicos Mauricio Estrada y Toby Tobón.

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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