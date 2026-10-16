General Jorge Luis Vargas anuncia acciones legales contra Petro por presuntos seguimientos

El general en retiro Jorge Luis Vargas, exdirector de la Policía Nacional, anunció acciones legales por los presuntos seguimientos, perfilamientos y obtención de información financiera en su contra durante el Gobierno de Gustavo Petro.

A través de un pronunciamiento, Vargas aseguró: “Con mucha preocupación he observado cómo varios medios de comunicación se han referido a los actos ilícitos perpetrados en mi contra por Gustavo Petro mientras fungió como presidente de la República”.

El exdirector de la Policía señaló que estas actividades habrían incluido seguimientos, perfilamientos y obtención de información financiera mediante el uso ilícito de recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Vargas también se refirió a una entrevista concedida por Petro al periodista Daniel Coronell, en la que, según el exoficial, el entonces mandatario manifestó que lo tenía “entre ojos”.

A juicio de Vargas, esta declaración respaldaría sus señalamientos sobre las presuntas actividades ilícitas.

Finalmente, anunció que, junto con su equipo de asesores jurídicos, inició acciones legales para buscar la judicialización de los responsables. Indicó que los hechos podrían configurar delitos como abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente y concierto para delinquir, entre otros