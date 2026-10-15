Desarticulan red que presionaba a indígenas wayúu para involucrarlos en narcotráfico

Desarticulan red que presionaba a indígenas para involucrarlos en red de narcotráfico

En una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía fueron capturados 13 presuntos integrantes de una organización transnacional de narcotráfico que, según las autoridades, estaría al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y habría presionado a miembros de comunidades indígenas wayuu para involucrarlos en sus actividades ilícitas.

Las capturas se realizaron de manera simultánea en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, y en Palmitos, Sucre. Entre los detenidos está Manuel Webber, alias ‘Isen’, señalado como presunto cabecilla de la estructura criminal, junto con otros cuatro presuntos coordinadores y enlaces internacionales, conocidos como Wenceslao, Chivato, Pirulo y Jashan.

De acuerdo con la información de inteligencia naval y policial, la organización se encargaba de coordinar el acopio y transporte de clorhidrato de cocaína desde la Alta Guajira hacia República Dominicana, Puerto Rico y otras islas del Caribe, así como países de Centroamérica. Los cargamentos tendrían como destino final los mercados ilegales de Estados Unidos y Europa.

Para movilizar los estupefacientes, la estructura presuntamente utilizaba lanchas rápidas tipo Go-Fast, embarcaciones de bajo perfil y lanchas pesqueras.

Además, sus integrantes habrían cumplido funciones de almacenamiento, coordinación logística y transporte de la droga, así como de apoyo a las operaciones de lanzamiento de cargamentos desde embarcaciones rápidas.

Uno de los aspectos señalados por las autoridades es la presunta presión ejercida sobre integrantes de comunidades indígenas wayuu para involucrarlos en las actividades ilícitas.

Según la información oficial, estas acciones afectarían la seguridad y la tranquilidad de las comunidades de La Guajira.

Los 13 capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Con este resultado, las autoridades buscan afectar las capacidades de coordinación y logística de la organización, así como sus redes de apoyo y las rutas marítimas utilizadas para el envío de cocaína.