Caracol Radio conoció imágenes del avión Hércules C-130 que Estados Unidos entregaría a Colombia este miércoles 18 de noviembre, durante la visita a Bogotá del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

El funcionario estadounidense llegará al país para adelantar una agenda de cooperación en materia de seguridad y defensa, en la que se reunirá con autoridades del Gobierno Nacional y la cúpula militar colombiana. Al término de los encuentros se espera una declaración oficial en la que se entregarán detalles de los compromisos entre ambos países.

Uno de los anuncios centrales será la entrega del primer avión Hércules C-130 a Colombia. Esta aeronave hace parte de las capacidades de transporte táctico de las Fuerzas Militares y está diseñada para movilizar tropas, vehículos, armamento, equipos y suministros, tanto en operaciones militares como en misiones humanitarias.

El C-130 también puede realizar evacuaciones aeromédicas, transporte de personal, lanzamiento de paracaidistas y abastecimiento de unidades desplegadas en zonas apartadas. Una de sus principales ventajas es su capacidad para operar en pistas cortas y con infraestructura limitada, lo que facilita el acceso a regiones de difícil conectividad.

La incorporación de este avión busca reforzar las capacidades de movilidad aérea, transporte estratégico y apoyo operacional de las Fuerzas Militares, especialmente para el despliegue de tropas y el traslado de material hacia diferentes regiones del territorio nacional.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó que Estados Unidos entregará inicialmente una aeronave y señaló que existe la posibilidad de recibir otras dos unidades de este mismo modelo, asunto que será abordado durante la reunión con el secretario de Guerra.

La visita de Pete Hegseth también contempla conversaciones sobre cooperación militar, intercambio de inteligencia, lucha contra el narcotráfico y fortalecimiento de las capacidades de Colombia frente a las nuevas amenazas que enfrentan las Fuerzas Militares.