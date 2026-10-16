Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 16 de octubre de 2026

El dólar estadounidense es uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa extranjera es utilizada de forma habitual, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes sectores del país.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este viernes 16 de octubre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 16 de octubre se ubicará en 880,11 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 15 de octubre de 2026 permite entender que el bolívar mantiene movimiento decreciente, en comparación con el dólar estadounidense.

A parte de fijar la tasa oficial del dólar, el banco menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este miércoles:

Euro (EUR): 985,72 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 131,54 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,81 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,49 bolívares (VES).

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Dólar hoy Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 882,74 // Venta: 879,17

Banesco:

Compra: 922,55 // Venta: 893,50

BBVA Provincial:

Compra: 882,36 // Venta: 953,94

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 879,16 // Venta: 893,26

N58 Banco Digital:

Compra: 879,12 // Venta: 879,25

Otras instituciones:

Compra: 930,07 // Venta: 944,78

Recuerde que estas tasas corresponden a los valores ponderados publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 106,00 dólares, lo que representa un crecimiento del 0,07% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 106,75 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 104,92 dólares.

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