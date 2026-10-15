RTVC denuncia irregularidades en unidad móvil de $11.924 millones que permanece fuera de servicio

RTVC denunció graves irregularidades en una unidad móvil adquirida en 2025 por $11.924 millones, durante la gerencia de Hollman Morris, que actualmente permanece inmovilizada y fuera de servicio.

Según la información publicada por RTVC Noticias, el vehículo no puede operar porque carece de la fuente de energía necesaria para su funcionamiento, pese a la millonaria inversión realizada con recursos públicos.

Del total de los recursos destinados a la compra, cerca de $9.000 millones correspondieron a equipos audiovisuales. Sin embargo, la entidad también cuestionó las características de algunos de los elementos incluidos en la unidad. Entre ellos se encuentra un dron diseñado para labores de cartografía y seguridad, cuyas especificaciones, según la denuncia, no responden a las necesidades de transmisión en vivo ni cumplen con los estándares audiovisuales requeridos para producciones de alta calidad.

Estas condiciones generan cuestionamientos sobre la definición de las necesidades técnicas para la adquisición, así como sobre el uso eficiente de los recursos públicos.

Según la entidad, pese a la inversión de $11.924 millones, la unidad móvil continúa sin prestar servicio, lo que pone en discusión la utilidad de los equipos adquiridos y las condiciones en las que se realizó la compra.