¿Cómo puede retirar sus cesantías si ya no trabaja en la empresa? Solicitud y requisitos generales

Muchos colombianos tienen diferentes objetivos con el uso de sus cesantías, este es un dinero que puede ayudar en ocasiones a resolver algunos problemas económicos. Pero, ¿qué pasa cuando se termina el contrato laboral?, ¿puede retirar las cesantías? Le contamos lo que debe tener en cuenta:

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¿Qué son las cesantías?

Las cesantías son una prestación social obligatoria a cargo del empleador en Colombia, esta equivale a un mes de salario por cada año de servicio trabajado. Las cesantías funcionan como un ahorro para proteger al trabajador cuando queda desempleado o para cumplir metas de vivienda y educación.

¿Cómo puedo saber dónde tengo mis cesantías?

Para poder consultar en cuál fondo de cesantías está afiliado, debe ingresar al portal del SISPRO, una vez allí debe seguir estos pasos

Ingresar a la página https://ruaf.sispro.gov.co/ Allí debe aceptar términos y condicione Diligencie el formulario con sus datos: tipo de documentos, número de notificación, fecha de expedición y llene el catcha. Una vez confirme los datos, esta plataforma le arrojará un documento donde encontrará la información de su fondo de cesantías.

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¿Cómo se pueden retirar las cesantías?

Para poder retirar sus cesantías debe realizar el debido trámite con el fondo administrados en el que esté afiliado. Tenga en cuenta que para poder hacer este proceso hay unos motivos permitidos que son los siguientes:

Retiro total: por terminación de contrato, servicio militar, fallecimiento del afiliado o sustitución patronal.

por terminación de contrato, servicio militar, fallecimiento del afiliado o sustitución patronal. Retiro parcial: para compra, construcción, mejora o remodelación de vivienda, pago de impuesto predial o para educación superior.

¿Cómo puede retirar sus cesantías si ya no trabaja en la empresa?

En caso de que quiera retirar de forma total sus cesantías por terminación de contrato, lo puede hacer realizando el trámite directamente con el fondo donde está afiliado, para ello debe contar con los siguientes requisitos:

Documento de identidad: original y fotocopia ampliada al 150%.

original y fotocopia ampliada al 150%. Soporte de terminación del contrato: Debe contar con una carta del empleador informando el fin del contrato, comunicación de aceptación de renuncia, soporte de liquidación o certificación laboral con fechas de inicio y fin.

Paso a paso para el retiro de cesantías si ya no está vinculado a la empresa:

Documentos de terminación de contrato laboral: debe contar con un soporte que indique la terminación del contrato con la empresa.

Solicitud en línea: Según cada fondo de cesantías, por medio de la página web puede hacer la solicitud y el trámite de forma virtual.

Según cada fondo de cesantías, por medio de la página web puede hacer la solicitud y el trámite de forma virtual. Radicación de documentos y pago: Diligencie los formularios con los debidos documentos y elija en método de pago, bien puede ser a bancos registrados o por corresponsales virtuales.

Diligencie los formularios con los debidos documentos y elija en método de pago, bien puede ser a bancos registrados o por corresponsales virtuales. Desembolso: Según su fondo de cesantías, le indicarán cuánto es el tiempo en el que le harán el desembolso, este puede ser entre 1 y 5 días.

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