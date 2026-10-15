Más de $61.500 millones en premios de lotería y chance no fueron cobrados en Bogotá y Cundinamarca

Ganadores de chance, lotería y Raspa&Listo no reclamaron sus premios entre enero de 2022 y septiembre de 2026. Los premios que no fueron reclamados suman más de 61 mil millones de pesos. Así lo reveló la Lotería de Bogotá en respuesta a un derecho de petición de Caracol Radio.

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Según los cálculos, equivaldría a 35 millones de pesos diarios que no fueron reclamados. Estas cifras incluyen a Bogotá y Cundinamarca debido a que la Lotería de Bogotá está encargada de administrar la concesión del chance en las dos partes.

El chance, el juego con más premios perdidos

La mayor parte del dinero que no se reclamó viene del chance, con más de 43 mil 601 millones de pesos. Después viene la lotería y promocionales con 13 mil 682 millones de pesos y el Raspa&Listo, con 4 mil 158 millones de pesos. 2023 fue el año con más premios sin cobrar con cerca de 13 mil 900 millones de pesos.

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Los premios más grandes que nadie reclamó

58,3 millones fue el premio más alto que no se cobró y correspondía a un Paga Millonario vendido en Bogotá el 4 de abril de 2023 y venció un año después. Personas también perdieron 15 premios en Maxichance por 40,5 millones cada uno, los cuales fueron vendidos en Bogotá, Soacha y Zipaquirá.En lo que se refiere a la lotería, los premios más altos sin cobrar fueron de 30 millones de pesos. Uno se vendió en Bogotá, y otro en Montería. Otros billetes ganadores que no fueron reclamados fueron vendidos en Medellín, Cali, Sincelejo y Barranquilla.

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¿Qué pasa con un premio que no se cobra?

El plazo que tienen los ganadores es de un año para reclamar el premio. De no hacerlo, se pierde el derecho a cobrarlo y la plata pasa a un destino definido por la ley.

¿A dónde fue la plata?

Según la Ley 1393 de 2010, el 75% de los premios caducos se transfiere al sistema de salud a través de la ADRES. Y el otro 25% se transfiere al control del juego ilegal. En ese periodo de tiempo, el sistema de salud recibió 46 mil 162 millones de pesos y el control del juego ilegal, 15 mil 387 millones de pesos.

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Revise sus tiquetes

Se recomienda estar pendiente de revisar los resultados para no perder el dinero, como ha pasado en muchas ocasiones, y no botar los tiquetes ni los billetes. Un premio sin reclamar se pierde al año.