Protesta frente al FOMAG en Cúcuta por pagos pendientes al personal de salud. / Foto: Ana María Rueda.

Cúcuta.

Cerca de 130 trabajadores de la IPS Ocunor adelantan una protesta pacífica frente a las instalaciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en Cúcuta, para exigir el pago de los recursos que, según denuncian, les adeuda la Fiduprevisora.

Los afectados aseguran que los retrasos en sus salarios se extienden entre dos y seis meses.

Entre el personal afectado se encuentran trabajadores administrativos, enfermeras y otros profesionales de la salud, quienes afirman que, pese a las dificultades económicas, han continuado prestando sus servicios para no afectar la atención de los pacientes.

José Peña, uno de los trabajadores afectados, explicó a Caracol Radio que la manifestación se retomó luego de que no se cumpliera un compromiso de pago acordado tras una protesta anterior, realizada aproximadamente 15 días antes.

“Llegamos a un preacuerdo donde estuvimos dialogando y llegamos a un acuerdo de que se iba a realizar el pago para el día viernes. Hasta el día de hoy no se ha manifestado pago en ningún momento”, aseguró.

Peña señaló que la falta de ingresos ha complicado el sostenimiento de sus hogares, el pago de los arriendos y la compra de alimentos.

Incluso, relató que ha tenido que caminar varias cuadras para llegar a su lugar de trabajo porque no cuenta con dinero para cubrir los gastos de transporte.

“He tenido que caminar cuadras y cuadras para poder llegar directamente a mi trabajo, a estar a las 6:00 en punto para cumplir completamente con el trabajo”, manifestó.

El trabajador también advirtió que las dificultades económicas afectan las condiciones en las que desempeñan sus labores.

Según indicó, algunos compañeros tienen deudas acumuladas y enfrentan problemas para cubrir sus necesidades básicas, mientras continúan atendiendo a los usuarios.

Frente a esta situación, los manifestantes hicieron un llamado a la Fiduprevisora para que se resuelvan los pagos pendientes a la IPS Ocunor y se cumplan las obligaciones económicas con el personal de salud.

“Ya no estamos para estar viviendo de acuerdos y preacuerdos, de mesas de diálogo cuando no se está cumpliendo directamente con lo que se requiere”, afirmó Peña.

Los trabajadores anunciaron que la protesta se mantendrá de manera indefinida hasta que se haga efectivo el pago de los recursos adeudados.

Aclararon que su intención no es suspender la atención a los pacientes, sino obtener una respuesta concreta frente a una situación que, aseguran, se ha vuelto insostenible para sus familias.