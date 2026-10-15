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15 oct 2026 Actualizado 16:09

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Cúcuta

Motilones del Norte sigue sumando

Regresamos al coliseo Toto Hernández

Motilones jugará este fin de semana en casa/ Foto WinSpor

Motilones jugará este fin de semana en casa/ Foto WinSpor

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El equipo de baloncesto que representa a la región, Motilones del Norte se alista para dos juegos cruciales para clasificar a la siguiente fase luego de 5 juegos de visitante.

El Quinteto Motilón logró conseguir 3 victorias, 1 frente a Capitanes en Bogotá, 1 en Villavicencio frente a Caimanes y ayer logró vencer a Piratas en el coliseo el Salitre.

Este sábado 17 y Domingo 18, se abrirán las puertas de la capital básquetera y ustedes los de la casa serán el jugador número 6.

Para el equipo Rojinegro será fundamental su presencia para hacer sentir la verdadera localia, en el escenario que por tradición representa la pasión por un deporte.

“La invitación es para contar con el apoyo de todos los nortesantandereanos y demostrar a Colombia entera porque somos la capital del basket en nuestro país” dijo el presidente de la liga de baloncesto en Norte de Santander Jhon Bustamante..

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