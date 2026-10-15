RAP El Gran Santander impulsa un Pacto Territorial por el Agua para Santander y Norte de Santander. / Foto: Jenny Márquez.

Norte de Santander

La ciudad de Cúcuta es el epicentro de la II Cumbre Internacional del Agua, espacio donde se deja sobre la mesa la protección del recurso hídrico y la planificación de inversiones para garantizar su sostenibilidad.

Hugo Rodríguez, gerente de la Región Administrativa y de Planificación del Gran Santander, destacó la importancia de avanzar en la estructuración de un Pacto Territorial por el Agua para Santander y Norte de Santander.

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“Es nuestra apuesta principal, un Pacto Territorial por el Agua que incluya todo el ciclo del agua, que incluya un Plan Estratégico de Inversiones”, afirmó Rodríguez al referirse a los resultados que se esperan de esta cumbre internacional.

¿Qué contempla el Pacto Territorial por el Agua?

Rodríguez aseguró, en entrevista con Caracol Radio, que esta apuesta pretende establecer una hoja de ruta regional que abarque todas las etapas del ciclo del agua.

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“El acompañamiento de la RAP en ese gran pacto que implicaría un Plan Estratégico de Inversiones que toca todo el ciclo del agua, desde la génesis del agua, los páramos, restauración, educación ambiental, negocio verde, protección de nuestro preciado líquido, pero también en el tema de infraestructura para el uso del agua, para el consumo humano y para los sectores productivos”.

Cuidado del agua y el Fenómeno del Niño

Esta II Cumbre Internacional del Agua llega en un momento donde el país atraviesa por uno de los Fenómenos del Niño más intenso de las últimas décadas.

“Y ahí entra otro componente importante que es el de gestión de riesgo que también lo tenemos contemplado dentro de este pacto territorial”, dijo el gerente de la RAP Gran Santander.

Añadió que “a buena hora estamos trabajando en esta propuesta muy sólida de pacto territorial y esperamos que nos acompañen todas las fuerzas vivas como una sola región de Gran Santander, todas las entidades para que podamos juntamente con el Gobierno Nacional trabajar esta apuesta tan importante para Gran Santander, que de firmarla estaremos cambiando ciertamente esa tendencia alrededor del tema del agua en todos sus círculos en los departamentos”.

Uno de los avances destacados por la RAP El Gran Santander es la presentación de esta iniciativa ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP), como parte de las apuestas estratégicas de la región.