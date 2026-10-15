Fiscalía avaló que la justicia española investigue a Julio Iglesias por denuncias de agresión sexual

Este miércoles se conoció que la fiscalía avaló que la justicia española, más específicamente la Audiencia Nacional, sí es competente para investigar las denuncias contra el cantautor español Julio Iglesias por agresión sexual por parte de dos extrabajadoras de sus mansiones en el Caribe.

¿Quién decidirá si se abre una investigación contra el artista?

Según elDiario.es, el fiscal envió un informe al juez a cargo del caso, quien ahora deberá decidir si abre una investigación contra el artista.

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¿Quién archivó la primera denuncia de las extrabajadoras?

Una fiscal archivó en enero una primera denuncia presentada por las extrabajadoras de Julio Iglesias.

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¿Por qué decidieron archivarla?

La fiscal consideró que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para examinar el caso dado que los hechos ocurrieron en el extranjero.

¿En qué consiste la denuncia?

La denuncia de las dos mujeres que trabajaron en las mansiones de la estrella española en República Dominicana y Bahamas en 2021 acusa al cantante de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, así como de delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y maltrato.