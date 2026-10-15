Medellín busca historias infantiles para concientizar sobre el impacto de la pólvora en los animales

Medellín

La Alcaldía de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Parque de la Conservación lanzaron la convocatoria Animalizarte. La iniciativa está dirigida a niños, niñas y adolescentes entre los 9 y 15 años para promover la protección animal en fin de año.

La convocatoria recibirá a los primeros 300 participantes inscritos, quienes deberán crear un cuento corto ilustrado. La historia debe abordar cómo sería una celebración navideña en la ciudad sin el uso de pirotecnia, evitando el estrés y los riesgos para la fauna.

Requisitos y entrega de las obras

Cada concursante deberá presentar un cuento original elaborado a mano y con ilustraciones, con una extensión de entre 300 y 500 palabras. La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, destacó que la estrategia busca concientizar sobre el cuidado animal desde la infancia.

La inscripción debe realizarla un adulto responsable mediante un formulario oficial en línea. Posteriormente, la obra se entregará en físico en la Plaza de la Libertad entre el 9 y el 13 de noviembre, incluyendo el escrito a mano ilustrado y una copia transcrita a digital.

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Selección de finalistas y premiación

Un jurado evaluará las propuestas y seleccionará 20 obras finalistas. Sus autores asistirán a la ceremonia de reconocimiento el próximo 27 de noviembre, jornada en la que se premiarán los tres primeros lugares de la competencia.

Con esta estrategia, la Administración Distrital busca fortalecer la cultura de respeto y bienestar animal durante las festividades de diciembre. Los términos completos y el acceso al formulario de registro están disponibles en los canales oficiales de la Alcaldía.