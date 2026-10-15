Medellín abre convocatoria con 1.000 cupos para impulsar emprendimientos de base tecnológica

Medellín

La Alcaldía de Medellín y la Universidad EAFIT, a través de su centro de emprendimiento e impacto On.going, habilitaron la nueva convocatoria del programa Intro 2.0. La iniciativa busca impulsar 1.000 ideas de negocio sustentadas en tecnologías como inteligencia artificial, analítica de datos, automatización, plataformas digitales e internet de las cosas.

Esta propuesta responde a la necesidad de orientar el talento local hacia la creación de empresas escalables y sostenibles desde sus etapas iniciales. Las inscripciones permanecerán abiertas de forma continua a través del portal de la Secretaría de Desarrollo Económico hasta agotar los cupos disponibles.

Formación y articulación del talento local

El programa está dirigido a mayores de 18 años, residentes de las 16 comunas o los 5 corregimientos de Medellín, que sean estudiantes activos o egresados de educación superior o media técnica. La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano Rojo, destacó la importancia de la alianza con On.going para fortalecer las capacidades de los emprendedores en el ecosistema distrital.

Por su parte, Tomás Ríos Múnera, director de On.going, explicó que el programa responde a datos del estudio GUESSS, el cual indica que el 28 % de los estudiantes universitarios en Colombia desea emprender y la cifra asciende al 50 % al momento de graduarse. El objetivo es brindar herramientas para que los proyectos surjan por oportunidad y no por necesidad.

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Ruta de acompañamiento y casos de éxito

Un ejemplo del impacto de estas convocatorias es Bankiu, una startup fintech-edtech creada por el estudiante de Ingeniería Industrial José Manuel Orjuela Sierra. Esta plataforma, enfocada en enseñar finanzas personales a niños de 6 a 15 años, logró ingresar a la incubadora tras su paso por el programa para escalar su modelo educativo a nivel internacional.

El proceso formativo se extenderá durante tres semanas e incluirá talleres presenciales de ideación, validación de modelos de negocio, estructura narrativa y pitch. Además, los participantes accederán a cursos virtuales de EAFIT, cápsulas educativas por WhatsApp, certificación digital de 12 horas y espacios de networking.