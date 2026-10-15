Luis Carlos Reyes entregará pruebas contra Adelina Cobo y Armando Benedetti ante la Fiscalía

El exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, anunció que entregará ante la Fiscalía General de la Nación todas las evidencias que se requieran en el marco de la investigación por las presuntas presiones indebidas de las que habría sido víctima por parte de Armando Benedetti y Adelina Cobo, durante el periodo en el que ocupó el cargo en el Gobierno de Gustavo Petro.

El pronunciamiento se produjo durante la entrevista que rinde en calidad de testigo ante la Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en compañía de su abogado, Sebastián Erazo.

Esta diligencia se realiza en el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por la denuncia instaurada por Reyes, quien, además, adjuntó chats y otros elementos que demostrarían el presunto tráfico de influencias.

“Básicamente, pues esto es una serie de investigaciones sobre el presunto tráfico de influencias para colocar fichas del contrabando en la Dian”, dijo.

También señaló que “Armando Benedetti y su suegra Adelina Cobo, buscaban poner a directores de aduanas de Barranquilla y de Cartagena”.

Reyes indicó que entregará más pruebas ante el ente acusador. “Voy a presentar a la Fiscalía todo lo que requiera, incluyendo la evidencia pertinente”, afirmó.

Finalmente, recordó que ya había acudido a la Fiscalía para denunciar las presuntas presiones: “La primera vez que vine a hablar de estas presiones por parte de, pues, personas como Armando Benedetti, fue aquí, en la Fiscalía, con la fiscal general de la Nación.

Me da mucho gusto que esta investigación se le dé, pues, el impulso que requiere”.

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