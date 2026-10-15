Junta Electoral abre expediente a Pedro Sánchez tras denunciar el PP un “mitin” en Moncloa

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. EFE / Mariscal / Mariscal ( EFE )

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado abrir expediente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por posible vulneración de la legislación electoral por la rueda de prensa que ofreció desde el Palacio de la Moncloa tras convocar las elecciones y que el PP denunció por considerarla un «mitin».

Fuentes del máximo órgano arbitral en los procesos electorales han confirmado a EFE la incoación del expediente, que puede derivar en una sanción cuando concluya la instrucción del procedimiento.

A falta de conocer el contenido concreto de la decisión de la Junta, reunida este jueves en su sede del Congreso, las fuentes han explicado que se ha seguido el mismo procedimiento previsto para estos casos.

PP celebra el expediente

El Partido Popular ha celebrado que la Junta Electoral Central haya acordado abrir el expediente y ha advertido que no le pasarán ni una al presidente del Gobierno.

«Dijimos que no le dejaríamos pasar ni una: primera victoria conseguida», ha afirmado el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo tras conocerse la sanción, fruto de la denuncia del PP por la rueda de prensa que ofreció desde el Palacio de la Moncloa tras convocar las elecciones.

Una denuncia que promovieron al considerar que Sánchez hizo «trampas» al convertir la rueda en un «mitin» y utilizar la sede de la Presidencia del Gobierno como altavoz de su campaña electoral. Según el PP, esa podría consistir en una multa de hasta 3.000 euros, que sería la séptima similar en ochos años de Gobierno.

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