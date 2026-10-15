Eva Ferrer declara por primera vez ante la Procuraduría sobre Verónica Alcocer

Eva Ferrer declara por primera vez ante la Procuraduría General de la Nación sobre las denuncias que hizo contra la exesposa del expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, su examiga.

Desde España y de manera virtual se realiza la diligencia en la que su abogado, Jhony Batalla, la acompañó.

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Luego del escándalo que generó en Colombia la declaración de Ferrer sobre los presuntos delitos transnacionales en los que podría haber incurrido la exprimera dama, la Procuraduría citó a rendir declaración a Ferrer, quien ocupó el cargo de exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación en el Gobierno de Petro.

Más temprano se conoció que la Fiscalía citó nuevamente a Ferrer para que, bajo la gravedad de juramento, se pronuncie sobre las afirmaciones que hizo contra Alcocer recientemente.

La diligencia se realizará el próximo 21 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana, de manera virtual, debido a que Ferrer continúa en el exterior.

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Según confirmó el abogado Jhony Batalla, defensor de Ferrer, durante la diligencia su representada entregará las supuestas pruebas que tiene contra Alcocer, quien fue su amiga en el pasado.

El abogado también señaló que Ferrer no solo se ratificará en lo que ya afirmó sobre los presuntos delitos transnacionales que habría cometido la exesposa de Petro, sino que, además, entregará detalles aparentemente inéditos que podrían ampliar la indagación.

Esta indagación se relaciona con los audios revelados el primero de agosto, en los que la española mencionaba presuntos hechos irregulares en el Gobierno pasado.

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Además, se adelanta en medio de la polémica por las declaraciones relacionadas con presuntos hechos de tráfico de armas, tráfico de drogas y el supuesto ingreso de dineros ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.