El hombre que halló el cuerpo del Che Guevara y ayudó en temas históricos en Colombia
Luis Fondebrider, antropólogo forense de Argentina, habló en exclusiva para Caracol Radio sobre su labor de búsqueda de más de 700 personas en más de 65 países.
El hombre que halló el cuerpo del Che Guevara y ayudó en temas históricos en Colombia
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Caracol Radio conversó con Luis Fondebrider, uno de los hombres que encontró en Vallegrande, Bolivia, el cuerpo del Che Guevara, analizó 90 cuerpos del Palacio de Justicia y de los 11 diputados del Valle del Cauca.
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Vea la entrevista completa aquí:
Cristina Navarro
Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...