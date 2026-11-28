Jhon Arias ganó su segunda Libertadores: así quedó el ranking de colombianos con el trofeo
El colombiano realizó una asistencia en la final que ganó Palmeiras a Estudiantes; antes ganó el torneo continental con Fluminense ante Boca Juniors.
Jhon Arias arrancó de titular en la final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputada este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.
Le podría interesar: 🔴 EN VIVO Estudiantes vs Palmeiras HOY, final de Copa Libertadores: transmisión y minuto a minuto
En 86 minutos de juego, ejecutó la asistencia que llevó al gol definitorio del campeonato, logrando así entrar en el selecto grupo de los futbolistas colombianos que más veces han ganado el título más importante del continente.
Segunda Copa Libertadores de Jhon Arias
El volante de la Selección Colombia, Jhon Arias, ganó su segundo título de Copa Libertadores tras haber disputado la final de 2023 ante Boca Juniors en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
En aquella ocasión, Arias jugó los 120 minutos del encuentro en el que Fluminense derrotó 2-1 al equipo argentino. Aunque no participó directamente en el marcador, tuvo una actuación destacada e hizo parte de la jugada que terminó en el primer gol del ‘Flu’, anotado por el argentino Germán Cano.
En la edición de 2026 nuevamente le ganó a un equipo argentino, Estudiantes LP, jugando para Palmeiras, un brasileño. En la final jugada en Montevideo, Arias dio la asistencia para que el paraguayo Ramón Sosa anotara el único gol del partido al minuto 52.
Ranking de colombianos que más veces han ganado la Copa Libertadores
Con el título ganado por Jhon Arias con Palmeiras, el ranking actualizado de los colombianos con más copas Libertadores quedó así:
|Jugador
|Títulos
|Equipo
|Año
|Óscar Córdoba
|2
|Boca Juniors
|2000 y 2001
|Jorge ‘Patrón’ Bermúdez
|2
|Boca Juniors
|2000 y 2001
|Mauricio ‘Chicho’ Serna
|2
|Boca Juniors
|2000 y 2001
|Alexis Henríquez
|2
|Once Caldas y Atlético Nacional
|2004 y 2016
|Orlando Berrío
|2
|Atlético Nacional y Flamengo
|2016 y 2019
|Jhon Arias
|2
|Fluminense y Palmeiras
|2023 y 2025
Escuchar Caracol Radio en vivo:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....