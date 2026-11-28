Jhon Arias ganó su segunda Libertadores: así quedó el ranking de colombianos con el trofeo. Getty Images

Jhon Arias arrancó de titular en la final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata disputada este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

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En 86 minutos de juego, ejecutó la asistencia que llevó al gol definitorio del campeonato, logrando así entrar en el selecto grupo de los futbolistas colombianos que más veces han ganado el título más importante del continente.

Segunda Copa Libertadores de Jhon Arias

El volante de la Selección Colombia, Jhon Arias, ganó su segundo título de Copa Libertadores tras haber disputado la final de 2023 ante Boca Juniors en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

En aquella ocasión, Arias jugó los 120 minutos del encuentro en el que Fluminense derrotó 2-1 al equipo argentino. Aunque no participó directamente en el marcador, tuvo una actuación destacada e hizo parte de la jugada que terminó en el primer gol del ‘Flu’, anotado por el argentino Germán Cano.

En la edición de 2026 nuevamente le ganó a un equipo argentino, Estudiantes LP, jugando para Palmeiras, un brasileño. En la final jugada en Montevideo, Arias dio la asistencia para que el paraguayo Ramón Sosa anotara el único gol del partido al minuto 52.

Ranking de colombianos que más veces han ganado la Copa Libertadores

Con el título ganado por Jhon Arias con Palmeiras, el ranking actualizado de los colombianos con más copas Libertadores quedó así:

Jugador Títulos Equipo Año Óscar Córdoba 2 Boca Juniors 2000 y 2001 Jorge ‘Patrón’ Bermúdez 2 Boca Juniors 2000 y 2001 Mauricio ‘Chicho’ Serna 2 Boca Juniors 2000 y 2001 Alexis Henríquez 2 Once Caldas y Atlético Nacional 2004 y 2016 Orlando Berrío 2 Atlético Nacional y Flamengo 2016 y 2019 Jhon Arias 2 Fluminense y Palmeiras 2023 y 2025

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