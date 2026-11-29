Jhon Arias volvió a escribir una página importante en su carrera. El extremo colombiano se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 con Palmeiras, luego de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata, en la final disputada en Montevideo. Con este título, el futbolista alcanzó su segunda conquista continental, después de la obtenida en 2023 con Fluminense.

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El jugador de 29 años tuvo un papel esencial en el partido definitivo. Fue titular y participó en la acción que terminó con el gol de Ramón Sosa, al peinar el balón dentro del área para dejar al paraguayo en posición de marcar. Además, cerró su participación en el torneo con tres goles y tres asistencias.

Después del encuentro, Arias habló en entrevista con beIN Sports y expresó su felicidad por conseguir un nuevo título continental, especialmente por el significado familiar que tuvo esta conquista, pues fue la primera que celebró junto a su hija.

“Es nuestra segunda Copa Libertadores, estamos muy felices de eso, es la primera de nuestra hija. Feliz por mi esposa, mi familia, por los que realmente están conmigo y ese título es más de ellos que mío”, manifestó.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de sus declaraciones llegó cuando recordó sus orígenes en Quibdó, Chocó. El colombiano aprovechó la celebración para enviar un mensaje a quienes sueñan con alcanzar grandes objetivos, incluso cuando las circunstancias parecen complicarlo.

“Soy la muestra viviente del soñar, de luchar, de trabajar por sus sueños. Nosotros somos de un contexto difícil, de una ciudad pequeña en Colombia, donde es difícil soñar tan alto, es difícil creer que es posible conseguir cosas extraordinarias como las que hemos conseguido”, afirmó.

Arias también agradeció el cariño de los aficionados colombianos y destacó la responsabilidad que siente al representar al país en el fútbol internacional. “A la gente de Colombia, solo amor, gratitud. Nosotros sentimos ese cariño, ese amor que tiene la gente por nosotros. Somos embajadores de nuestra bandera ante el mundo y siempre intentamos hacerlo lo mejor posible, dejar el nombre de Colombia en lo alto”, agregó.

Los próximos retos de Jhon Arias

La temporada todavía tiene objetivos importantes para el colombiano y Palmeiras. Antes de viajar a Catar para disputar la Copa Intercontinental, el equipo brasileño afrontará la final de la Copa de Brasil frente a Gremio, programada para el 6 de diciembre.