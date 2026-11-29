¿Brasil o Argentina? ¿Quién lidera el palmarés de la Copa Libertadores tras el título de Palmeiras? Getty Images

Con el título conseguido por Palmeiras ante Estudiantes de la Plata en la final de la Copa Libertadores 2026, Brasil consigue una remontada histórica en el palmarés de naciones ganadoras del torneo más importante de fútbol en el continente.

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Durante casi seis décadas, Argentina mantuvo un liderazgo histórico como el país con más clubes ganadores de la Copa Libertadores, superando también a Uruguay. Sin embargo, en 2026 ese dominio se ve sobrepasado ante una hegemonía brasileña de ocho años.

¿Cuánto tiempo duró el liderazgo de Argentina en la Copa Libertadores?

Argentina acumuló a lo largo de la historia de la Copa Libertadores la mayor racha como la nación con mayor cantidad de títulos conseguidos. La hegemonía de los clubes argentinos duró 57 ediciones consecutivas entre 1968 y 2024.

El dominio lo tuvo primero Uruguay al ganar Peñarol los dos primeros torneos (1960-1961); posteriormente, el Santos de Pelé empató la tabla con dos títulos consecutivos en 1962 y 1963. Peñarol rompió de nuevo el empate levantando la copa en 1966.

En 1967, Argentina empató a Uruguay con el título de Racing Club, sumado a los dos que ya había ganado Independiente en 1964 y 1965.

El liderato absoluto de los gauchos comenzó en 1968 con el título de Estudiantes de La Plata, justamente ante Palmeiras, con el que el país llegó a cuatro copas. Desde ese entonces y hasta 2024, ningún otro país logró empatar o superar a Argentina, con la mayor diferencia sobre el segundo en 2018, cuando tenía 25 copas frente a las 18 de Brasil.

El 29 de noviembre de 2025 terminó la hegemonía con la Libertadores de Flamengo, que empató el listado con 25 títulos. Finalmente, Palmeiras dictaminó en 2026 el nuevo dominio continental para los clubes brasileños.

¿Hace cuánto no gana la Libertadores un equipo que no sea de Brasil?

En la Copa Libertadores no hay campeón que no sea brasileño desde el 2018, cuando River Plate le ganó a su clásico rival Boca Juniors la final en el estadio Santiago Bernabéu.

Desde entonces han transcurrido ocho ediciones, todas ganadas por equipos de Brasil, logrando la mayor racha de títulos consecutivos para un solo país.

Los últimos campeones han sido: