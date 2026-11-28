🔴 EN VIVO Estudiantes vs Palmeiras HOY, final de Copa Libertadores: transmisión y minuto a minuto // GettyImages

El equipo de Jhon Arias y el conjunto argentino disputan este sábado la final de la Libertadores. Tres colombianos estarán presentes en la definición.

Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, con el objetivo de conquistar el título más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes, la Copa Libertadores.

La final comenzará a las 3:00 p. m., hora colombiana, y tendrá un atractivo especial para nuestro país: Jhon Arias estará con Palmeiras, mientras que Edwuin Cetré y Miguel Monsalve representarán al fútbol colombiano en el conjunto argentino.

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Así se plantaron en la final

Palmeiras consiguió su clasificación frente a Fluminense. Después de ganar 2-1 en el partido de ida, perdió 1-0 en la vuelta y llevó la serie a los penales, donde el arquero Carlos Miguel fue determinante para asegurar el tiquete a la final.

Estudiantes tuvo una clasificación igualmente sufrida ante Flamengo. Después de igualar sin goles en la ida, volvió a empatar en territorio brasileño y consiguió imponerse 3-2 en la tanda de penales. Fernando Muslera fue la gran figura al detener tres cobros desde los once metros.

Los colombianos que buscarán la Libertadores

Uno de los focos de atención estará puesto en Jhon Arias, quien tendrá la posibilidad de conquistar el máximo título continental con Palmeiras. El extremo colombiano aparece entre las alternativas ofensivas del equipo dirigido por Abel Ferreira, que también cuenta con figuras como Gustavo Gómez y Vitor Roque.

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Del otro lado estarán Edwuin Cetré y Miguel Monsalve, dos futbolistas colombianos que buscarán aportar al objetivo de Estudiantes bajo la dirección técnica de Alexander Medina.

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