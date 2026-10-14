Dimayor reprogramó partidos Millonarios-Once Caldas y Santa Fe-Jaguares: fechas y horas confirmadas

El aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas, válido por la fecha 13 de la Liga colombiana, trajo consigo una ola de críticas contra los administradores del estadio El Campín por el mal estado del terreno. La decisión la tomó la Dimayor 15 minutos antes del inicio pactado del encuentro: martes 13 de octubre a las 8:30 p.m.

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Dimayor reprogramó partidos en El Campín

Tras realizar una inspección a la grama de El Campín durante este miércoles 14 de octubre, en cabeza del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, la entidad dio a conocer las nuevas fechas de disputa de los encuentros. Vale la pena mencionar que el encuentro entre Santa Fe y Jaguares, programado para el jueves 15 de octubre, también tuvo que ser aplazado.

Así las cosas, Millonarios jugará contra Jaguares en la fecha estipulada inicialmente, por la fecha 15 del campeonato. Este duelo había pasado del sábado 17 de octubre al lunes 19 de octubre, pero fue devuelto a su programación primaria.

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Millonarios vs. Once Caldas, por la fecha 13, que debió jugarse el martes 13 de octubre, se disputará el martes 20 de octubre. Finalmente, Santa Fe y Jaguares disputarán su duelo por la fecha 7 el miércoles 21 de octubre.

Así las cosas, queda a la espera la confirmación de la fecha del duelo por cuartos de final de la Copa Colombia entre Santa Fe y Once Caldas, que si bien no tenía fecha oficial, se especulaba con que pudiera jugarse en El Campín el 21 de octubre.

Entretanto, se trata de una nueva prueba de fuego para la grama de El Campín, pues en cinco días recibirá tres partidos, antes de volver a estar a disposición de un concierto: el de Fonseca, programado para el sábado 24 de octubre.

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Así se jugarán los partidos en El Campín

Sábado 17 de octubre

- Millonarios vs. Jaguares

Fecha 15

Estadio El Campín

Hora: 6:00 p.m

Martes 20 de octubre

- Millonarios vs. Once Caldas

Fecha 13

Estadio El Campín

Hora: 8:30 p.m.

Miércoles 21 de octubre

- Santa Fe vs. Jaguares

Fecha 7

Estadio El Campín

Hora: 8:20 p.m.