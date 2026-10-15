“Esto está golpeando seriamente el comercio en Cúcuta”: Alcalde Acevedo por precio del dólar

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, pasó por los micrófonos de 6AM W para expresar su preocupación y hacer un llamado a las autoridades debido a la economía que se está viendo afectada en los últimos días.

Si bien Cúcuta es una ciudad fronteriza que históricamente mueve su economía entre esa población que va y viene de Venezuela a Colombia y viceversa, en los últimos días se han visto muchos locales solos.

Ante esto, el alcalde afirmó que pese a que se tiene esa población pendular que entra y sale todos los días de alrededor de 70.000 y 55.000 personas, en este momento no está llegando ni a las 20.000 personas debido al valor del dólar.

“El precio del dólar ayer hace un año era 3970 y el precio del dólar de hoy, de ayer fue de 3186 pesos”, dijo.

De este modo dijo que “cuando el Cúcuta, que es una ciudad netamente comercial, y que depende del comercio de los hermanos venezolanos pues para ellos todo se les subió el 18.7%, entonces cuando vienen a comprar, todo es muy caro y esto está golpeando seriamente el comercio en la ciudad de Cúcuta”, dijo.

Finalmente contó que aunque no tiene cifras exactas de los establecimientos que no pueden seguir abiertos porque no hay compradores, sí hay muchos empresarios que están tratando de sostener hasta donde más puedan, ya que viene la temporada, que esperan que llegue una temporada, tratando de aguantar con sus propios bolsillos.