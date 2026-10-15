Papa León XIV se recupera tras cirugía: ¿en qué consiste el procedimiento que se le aplicó?
Diego González, cirujano torácico español, habló en 6AM W sobre el procedimiento practicado al papa León XIV para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho que estaba afectado por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.
Papa León XIV se recupera tras cirugía: ¿en qué consiste el procedimiento que se le aplicó?
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...