Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 oct 2026 Actualizado 16:15

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WInternacional

Papa León XIV se recupera tras cirugía: ¿en qué consiste el procedimiento que se le aplicó?

Diego González, cirujano torácico español, habló en 6AM W sobre el procedimiento practicado al papa León XIV para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho que estaba afectado por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer.

Papa León XIV se recupera tras cirugía: ¿en qué consiste el procedimiento que se le aplicó?

Papa León XIV se recupera tras cirugía: ¿en qué consiste el procedimiento que se le aplicó?

00:00:0008:52
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado