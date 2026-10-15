“Por allá no vamos”: taxis y congresistas se enfrentan por proyecto para regular apps de transporte

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, debaten sobre el proyecto de ley ‘Por allá sí voy’, que fue radicado en el Congreso de la República.

Con este proyecto de ley buscan establecer reglas para las plataformas digitales de transporte, definir nuevas obligaciones para estas empresas y equilibrar las condiciones de competencia con el servicio de taxi.

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