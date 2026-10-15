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15 oct 2026 Actualizado 14:40

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“Por allá no vamos”: taxis y congresistas se enfrentan por proyecto para regular apps de transporte

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, debatieron en 6AMW sobre el proyecto de ley ‘por allá sí voy’

Hugo Ospina y María del Mar Pizarro

Hugo Ospina y María del Mar Pizarro

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María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, debaten sobre el proyecto de ley ‘Por allá sí voy’, que fue radicado en el Congreso de la República.

Con este proyecto de ley buscan establecer reglas para las plataformas digitales de transporte, definir nuevas obligaciones para estas empresas y equilibrar las condiciones de competencia con el servicio de taxi.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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