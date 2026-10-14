¿Quién es Eva Ferrer, exfuncionaria del gobierno Petro? Perfil y polémica con Verónica Alcocer

Eva Ferrer es una mujer española que se desempeñó como exconsejera presidencial del gobierno de Gustavo Petro y una de las personas más cercanas a la exprimera dama Verónica Alcocer.

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¿Quién es Eva Ferrer?

Además de su paso por el gobierno Petro, es consultora política y experta en relaciones públicas e institucionales. Fue asesora del gabinete de la Alcaldía de Barcelona. Trabajó en la Dirección del proyecto de Gobierno Abierto de Barcelona de 2013 a 2015.

Cuenta con una licenciatura en ciencias políticas y de la administración pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D).

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Tiene dos postgrados, uno en comunicación y estrategia política del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB); el otro en relaciones públicas del Business and Marketing School.

Asimismo, hizo un curso avanzado en diseño gráfico multimedia en la Escuela de diseño BAU, de la Universidad de Barcelona.

Polémica con Verónica Alcocer y Gustavo Petro

Ferrer señaló de a la exprimera dama Verónica Alcocer y su entorno de presuntos hechos de corrupción, e incluso tráfico de drogas y armas a través de un avión oficial desde Venezuela a Colombia.

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En sus declaraciones también mencionó la injerencia de Alcocer en varias entidades del Estado.

Ante esto, la Fiscalía General de la Nación citó nuevamente a Ferrer para que declare en la indagación contra Alcocer.

Otro de los entes de control que se pronunció fue la Procuraduría, que llamó a Eva Ferrer y a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, para que den detalles de los presuntos hechos de corrupción en el gobierno Petro.

¿Qué había dicho Eva Ferrer de Verónica Alcocer?

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, Ferrer señaló a Alcocer de ser la “mayor traidora” del gobierno de Gustavo Petro.

“En el momento en que actúas haciendo daño y perjudicando los objetivos del gobierno, para mí es deslealtad absoluta”, indicó.

De la misma manera, comentó en su momento que Verónica Alcocer “hacía lo que le daba la gana y al resto nos tocaba resolver”.

“Ella (Verónica Alcocer) hace lo que le da la gana, luego dice lo que le da la gana al presidente y luego al resto nos toca resolver”, afirmó.

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