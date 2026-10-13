Procuraduría llamó a Eva Ferrer y a Angie Rodríguez a declarar por presuntos actos de corrupción

La Procuraduría General de la Nación llamó a Eva Ferrer y a otras 5 personas a declarar a propósito de la información divulgada por la revista Semana sobre presuntos actos de corrupción en que habrían incurrido varios servidores públicos.

Además de Ferrer, también tendrán que declarar bajo la gravedad de juramento, esta misma causa, las siguientes personas:

Carmen Caballero

Angie Rodríguez

Concepción Baracaldo

Guillermo Reyes

Ingrid Carolina Plata Navas.

El auto mediante el cual se llama a declarar a las anteriores personas ordena a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría practicar las pruebas para establecer los hechos denunciados en la publicación.

Esta diligencia se da en el marco de una investigación que la Procuraduría ya había abierto con base en otras publicaciones de la misma revista en que Ferrer hizo señalamientos sobre presuntos actos de corrupción de servidores públicos.​