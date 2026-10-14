¿Cómo hablarles a los niños después de un sismo? Psicólogo escolar explica

Conozca como hablarles a los niños después de un sismo. Imagen de referencia. Foto: Getty Images. / ljubaphoto

El pasado 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia, con epicentro en el municipio de San José de Palmar, en el departamento de Chocó y que dejó 335 muertos, 4.517 heridos,103 desaparecidos y más de 490.000 damnificados.

De igual manera, más de 2.400 sedes de instituciones educativas se afectaron y, al menos, 75.000 niños y niñas estuvieron sin clases.

Debido a esto, UNICEF y el Colegio de Psicólogos advirtieron del impacto emocional (ansiedad, insomnio y miedo a las replicas) que puede causar la emergencia natural y la necesidad de un acompañamiento profesional.

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¿Cómo hablarles a los niños después de un sismo?

Santiago Montaña, psicólogo y Quality & Continuos Improvement Leader de Genuine Schoool, señaló que un infante no debe enfrentar un desastre natural en soledad.

“Un sismo puede alterar nuestras casas, nuestros colegios y nuestra cotidianidad. Pero incluso cuando los espacios físicos cambian, podemos preservar aquello que más protege el desarrollo de un niño: sus vínculos, su comunidad, su capacidad de aprender y la certeza que no tiene que enfrentar lo que ocurrió solo”, manifestó.

El experto entregó algunas claves psicológicas para acompañar a los niños y niñas de Colombia en desastres naturales. Conózcalas a continuación:

Escuchar antes de explicar, y explicar con la verdad: Se debe crear un espacio seguro para escuchar antes de preguntar, luego los adultos deberán explicar lo que ocurrió con información verdadera, sencilla y adecuada para la edad.

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Adaptar el acompañamiento a la edad, no solo al mensaje: La edad cambia por completo la forma de comprender y expresar una crisis es diferentes para niños de preescolar, primaria y adolescentes.

Los padres y cuidadores son la primera figura de contención: En los primeros días, los niños observan a los adultos para interpretar que tan peligrosa es la situación que están viviendo.

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Diferenciar lo esperable de las señales de alarma: Miedo, irritabilidad, necesidad de cercanía, alteraciones del sueño o preguntas repetitivas son normales, sin embargo, se debe determinar la intensidad, duración y si estas reacciones interfieren con su vida diaria.

Preguntarse “¿Qué cambió en el niño?“: En los pequeños el malestar se suele manifestar a través del cuerpo y comportamientos como llanto, pesadillas y regresiones, mientras que en los adolescentes es más silencioso con pérdida de interés, cambios bruscos en el rendimiento y aislamiento.

Una ruta para saber cuándo acudir a un profesional: Se recomienda una secuencia sencilla que cualquier padre, docente o cuidador puede seguir: observar el cambio, escuchar sin interrogar ni diagnosticar, contrastar la información con otros adultos y valorar la intensidad, frecuencia, duración e impacto de lo observado. Si el malestar persiste, aumenta o afecta el funcionamiento del niño, se debe buscar la valoración de un profesional.

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