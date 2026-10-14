¿Cómo hablarles a los niños después de un sismo? Psicólogo escolar explica
El psicólogo Santiago Montaña señaló que un infante no debe enfrentar un desastre natural en soledad.
El pasado 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia, con epicentro en el municipio de San José de Palmar, en el departamento de Chocó y que dejó 335 muertos, 4.517 heridos,103 desaparecidos y más de 490.000 damnificados.
De igual manera, más de 2.400 sedes de instituciones educativas se afectaron y, al menos, 75.000 niños y niñas estuvieron sin clases.
Debido a esto, UNICEF y el Colegio de Psicólogos advirtieron del impacto emocional (ansiedad, insomnio y miedo a las replicas) que puede causar la emergencia natural y la necesidad de un acompañamiento profesional.
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¿Cómo hablarles a los niños después de un sismo?
Santiago Montaña, psicólogo y Quality & Continuos Improvement Leader de Genuine Schoool, señaló que un infante no debe enfrentar un desastre natural en soledad.
“Un sismo puede alterar nuestras casas, nuestros colegios y nuestra cotidianidad. Pero incluso cuando los espacios físicos cambian, podemos preservar aquello que más protege el desarrollo de un niño: sus vínculos, su comunidad, su capacidad de aprender y la certeza que no tiene que enfrentar lo que ocurrió solo”, manifestó.
El experto entregó algunas claves psicológicas para acompañar a los niños y niñas de Colombia en desastres naturales. Conózcalas a continuación:
Escuchar antes de explicar, y explicar con la verdad: Se debe crear un espacio seguro para escuchar antes de preguntar, luego los adultos deberán explicar lo que ocurrió con información verdadera, sencilla y adecuada para la edad.
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Adaptar el acompañamiento a la edad, no solo al mensaje: La edad cambia por completo la forma de comprender y expresar una crisis es diferentes para niños de preescolar, primaria y adolescentes.
Los padres y cuidadores son la primera figura de contención: En los primeros días, los niños observan a los adultos para interpretar que tan peligrosa es la situación que están viviendo.
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Diferenciar lo esperable de las señales de alarma: Miedo, irritabilidad, necesidad de cercanía, alteraciones del sueño o preguntas repetitivas son normales, sin embargo, se debe determinar la intensidad, duración y si estas reacciones interfieren con su vida diaria.
Preguntarse “¿Qué cambió en el niño?“: En los pequeños el malestar se suele manifestar a través del cuerpo y comportamientos como llanto, pesadillas y regresiones, mientras que en los adolescentes es más silencioso con pérdida de interés, cambios bruscos en el rendimiento y aislamiento.
Una ruta para saber cuándo acudir a un profesional: Se recomienda una secuencia sencilla que cualquier padre, docente o cuidador puede seguir: observar el cambio, escuchar sin interrogar ni diagnosticar, contrastar la información con otros adultos y valorar la intensidad, frecuencia, duración e impacto de lo observado. Si el malestar persiste, aumenta o afecta el funcionamiento del niño, se debe buscar la valoración de un profesional.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...