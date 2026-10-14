Estados Unidos emite alerta por manifestaciones en Colombia

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá emitió una alerta ante las protestas convocadas para el miércoles 14 de octubre de 2026 pidiendo evitar las protestas ante la posibilidad de violencia.

“Se espera que la actividad coincida con otras movilizaciones ese día y podría causar interrupciones en el tráfico, cierres de calles y retrasos en el transporte público en el centro de Bogotá, particularmente en las localidades de La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Usme”, señala la Embajada.

En su comunicado, la Embajada agrega que la recomendación “a los ciudadanos estadounidenses estar atentos a las actualizaciones locales para obtener la información más reciente, evitar las protestas, ya que existe la posibilidad de que se tornen violentas, y planificar rutas alternativas”.

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La convocatoria reúne reivindicaciones laborales, educativas y territoriales, pero también expresa el rechazo de organizaciones civiles a las primeras decisiones del gobierno y su preocupación por las iniciativas oficiales para limitar la protesta social.

La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) convocó a los maestros en defensa de la educación pública, la salud del magisterio y sus derechos laborales, así como para exigir la reparación y reconstrucción de las miles de escuelas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La decisión adoptada por la junta del mayor sindicato de educadores del país el pasado 30 de septiembre, busca vincular al magisterio con otros sectores sociales en una convocatoria que además rechaza lo que Fecode considera una “campaña de estigmatización” contra los docentes y sus organizaciones sindicales.

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En Bogotá, la Asociación Distrital de Educadores (ADE) convocó un paro de 24 horas y denunció incumplimientos de acuerdos colectivos por parte de la Secretaría de Educación, así como descuentos salariales y sanciones contra maestros que participaron en anteriores movilizaciones.