Piden a la CREG reconsiderar sanciones a sector industrial y comercial por altos consumos de energía

La 31º edición del Congreso de Energía MEM realizado en Cartagena, es el espacio más relevante de la industria eléctrica en Colombia, y el principal punto de encuentro del sector.

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Desde ese espacio, Miguel Ángel Castellanos, presidente del Comité Asesor de Comercialización, hizo un llamado a la CREG para que flexibilice las sanciones al comercio y pequeños industriales contempladas en la polémica resolución 101 120 de 2026, con vigencia desde el 1 de septiembre de la presente anualidad.

Ocho de cada 10 usuarios en Colombia ahorraron energía tras polémica resolución de la CREG

“La petición que hicimos el día de hoy a la CREC y al gobierno nacional es que reconsideremos la penalización que es del 70% para los sectores industrial y comercial. Estos usuarios regulados que están reactivando la economía, que están impulsando el país, deben tener una reconsideración y mi petición es que esa penalización sea del 30% tal como lo es en el sector residencial”, dijo el líder de la CAC.

Por su parte, se conoció además que las dos entidades tendrán una reunión este 15 de octubre, para revisar la solicitud y expedir un nuevo acto administrativo en caso de llegar a algún acuerdo.