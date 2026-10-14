La escritora colombiana Diana Agámez Pájaro gana el Premio Tierra de Monegros en España

Su obra aborda la memoria de las mujeres desaparecidas y la búsqueda de sus madres.

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La poeta, narradora y traductora Diana Paola Agámez Pájaro, egresada del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, ganó el primer premio del XXVIII Certamen de Relato Corto Tierra de Monegros, en España. La distinción reconoce su obra Celia, Rosa, Rosaura, Brenda, Abigail, Diana, María del Mar y dos muchachas más.

El premio fue anunciado el viernes 9 de octubre durante una gala celebrada en Castelflorite, en Aragón, España. Convocado anualmente por el área de Cultura de la Comarca de Los Monegros, el certamen alcanzó en esta edición un récord de participación: 975 relatos procedentes de 24 países.

El relato ganador aborda la violencia feminicida y la búsqueda de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, México. A través de distintas voces, la autora entrelaza la memoria de las víctimas con la lucha de las madres que buscan a sus hijas.

“Esas mujeres importan, sus nombres importan, sus historias importan”, expresó Agámez Pájaro durante la premiación. Para la escritora, la literatura ofrece una posibilidad de visibilizar estas historias y de reconocer la dignidad de quienes persisten en la búsqueda.

Una trayectoria en Cartagena

Aunque nació en Venezuela, Diana creció en Cartagena de Indias. Su formación y su recorrido literario mantienen un vínculo con la ciudad, desde la cual comenzó una trayectoria que hoy suma reconocimientos en España e Italia. En 2024, su poemario Mi madre encendió un volcán ella sola obtuvo el Premio Internacional de Poesía Vicente Núñez, en Córdoba, España.

En 2022 obtuvo el primer premio de la XVII edición del Concurso Literario Nacional Lingua Madre, en Italia, por Il mio corpo: un posto felice —Mi cuerpo: un lugar feliz—. La organización destacó en ese relato la representación del vínculo entre una abuela y su nieta, así como su mirada sobre el cuerpo, el envejecimiento y el afecto. La premiación tuvo lugar en el Salón Internacional del Libro de Turín.

Su trabajo también incluye la traducción del italiano al español de Lo que estábamos buscando. De la pandemia como criatura mítica, de Alessandro Baricco, publicada por Anagrama.

El reconocimiento en Tierra de Monegros suma un nuevo logro a una obra que explora las experiencias de las mujeres, las relaciones de cuidado, el cuerpo y la vejez, las desapariciones forzadas acercando esas historias a lectores de distintos países.