Eva Ferrer está dispuesta a comparecer ante EE.UU. contra Verónica Alcocer

Eva Ferrer está dispuesta a entregar pruebas y declarar ante la justicia de Estados Unidos sobre los presuntos delitos transnacionales que habría cometido Verónica Alcocer. Así lo aseguró en el búnker de la Fiscalía General de la Nación su abogado defensor, Jhony Batalla.

“Eva está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran, de acuerdo con las declaraciones que da. Porque si ustedes ven la declaración se puede inferir que hay delitos transnacionales”, dijo el abogado Batalla.

Señaló que las amenazas se incrementaron luego del escándalo que generaron sus declaraciones sobre los hechos que denunció, relacionados con el presunto tráfico de drogas, el tráfico de armas y el aparente traslado de recursos desde Venezuela hacia Colombia.

El abogado indicó que las intimidaciones se recibieron mediante llamadas telefónicas y que incluso involucran a la familia de Ferrer, quien permanece fuera del país.

Ante la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, el defensor de Ferrer pidió que se realice un estudio de seguridad de su cliente y que se le otorgue un esquema de protección.

“Es inminente el riesgo de seguridad”, dijo Batalla, quien señaló que la española debe ser protegida para poder comparecer ante las autoridades.

Tras reunirse con la fiscal del caso, el abogado confirmó que se definió la metodología de la investigación que se adelantará en el marco de la noticia criminal abierta en agosto por los audios de Ferrer, y que se articuló con las fuertes declaraciones que hizo hace algunos días.

Por ahora, Ferrer seguirá en el exterior y no se descarta que un fiscal viaje hasta el lugar donde se encuentra para recibir las evidencias que, según afirma, tiene contra la exesposa del expresidente Petro.

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