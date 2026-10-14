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14 oct 2026 Actualizado 22:11

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Justicia

Corte abrió incidente de impacto fiscal por reforma pensional tras petición de MinHacienda

Reforma pensional-Corte Constitucional

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El alto tribunal otorgó al ministro de Hacienda y Crédito Público el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, para que sustente el incidente de impacto fiscal. Pasado dicho término sin que el incidente se sustente, se declarará desierto.

Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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