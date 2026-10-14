Corte abrió incidente de impacto fiscal por reforma pensional tras petición de MinHacienda
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El alto tribunal otorgó al ministro de Hacienda y Crédito Público el término de 30 días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto, para que sustente el incidente de impacto fiscal. Pasado dicho término sin que el incidente se sustente, se declarará desierto.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...