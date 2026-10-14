Caso licores: empresario Richard Portilla denunciará por falso testimonio a Pedro Rodríguez

La defensa del empresario Richard Portilla anunció que denunciará por falso testimonio al exasesor jurídico de la Gobernación de Nariño, Pedro Rodríguez, luego de que Caracol Radio revelara su declaración en juicio, en la que afirmó que Portilla le informó en cuatro oportunidades que debía quedarse con el contrato de venta de aguardiente del departamento por los supuestos apoyos a la campaña de Camilo Romero a la Gobernación.

“En mi calidad de defensor del señor Richard Portilla, anuncio que denunciaremos a Pedro Rodríguez por falso testimonio”, aseguró el abogado.

¿Pero quién era ese empresario?

Rodríguez señaló a Richard Portilla, socio de la Organización de Licores de Nariño. Según diferentes investigaciones periodísticas, el aporte a la campaña a la Gobernación habría sido de 600 millones de pesos.

“Yo tuve conversaciones con él (Portilla) posteriormente a posesionarme como asesor jurídico y él me hizo esa manifestación. En aras de fortalecer el grupo político, ellos estaban para ayudar y que lo convenido, según palabras de él mismo con el gobernador, era que ellos se iban a encargar de esa distribución. Eso me lo dijo Portilla a mí en por lo menos tres o cuatro oportunidades en la Gobernación (…). Él decía que ellos invirtieron una suma importante en la campaña”.

Rodríguez dio detalles de la elaboración del decreto para la venta de licores de Nariño, en el que se excluyó el Estatuto de Contratación Estatal.

Aseguró que en esa reunión participaron Angélica Cruz y Adriana Milena Amaya, colaboradoras de la Secretaría de Hacienda de Nariño. Posteriormente, el documento fue firmado por Mario Benavides como gobernador encargado.

“Mario Fernando Benavides y Adriana Amaya, recuerdo que, de manera jocosa, me dicen: ‘Si usted firma primero, nosotros firmamos después’”, dijo Rodríguez Melo.

Rodríguez aseguró que quien impartía las instrucciones para que Portilla se quedara con ese contrato era Andrés Felipe Arango, primo de Camilo Romero y, según su declaración, persona de confianza del entonces gobernador. Arango también habría llegado a un principio de oportunidad para esclarecer este caso.

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