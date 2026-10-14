Familias en Medellín reciben herramientas para mejorar la convivencia y mejorar los vinculos en casa

Medellín

Entre 2024 y 2026, 12.262 hogares de Medellín han participado en los Talleres de Fortalecimiento de Vínculos Familiares. La estrategia, liderada por la Secretaría de Inclusión Social y Familia a través de los Centros Integrales de Familia, ofrece herramientas dinámicas para el manejo de emociones, resolución de conflictos, pautas de crianza y prevención de violencias.

La iniciativa atiende a personas mayores de 10 años mediante metodologías participativas. Según el subsecretario técnico de la dependencia, Simón Tabares Montoya, el propósito fundamental consiste en brindar instrumentos prácticos que permitan cuidar la salud mental y mejorar la comunicación cotidiana en el entorno del hogar.

Promoción del bienestar emocional y la salud mental

A la oferta principal se suman los Talleres del Buen Vivir, enfocados en el cuidado de la salud mental, en los cuales se registra la participación de 3.484 personas desde 2025. Estas actividades adaptan sus contenidos según la edad del grupo para abordar factores de estrés, tristeza y autorregulación emocional.

Las usuarias y usuarios de las jornadas destacan la aplicación práctica de estas metodologías, que ayudan a gestionar la convivencia diaria, reducir distractores tecnológicos y optimizar la crianza de niños y adolescentes. La estrategia facilita la adopción de hábitos de escucha activa y paciencia en el núcleo familiar.

Más información Medellín impulsa el desarrollo femenino con la segunda edición del Festival Medellín para Todas

Articulación territorial y cobertura institucional

Para descentralizar la atención, los Centros Integrales de Familia ejecutan acciones conjuntas con instituciones educativas, jardines infantiles, Clubes de Vida y fundaciones locales. Esta red institucional permite adaptar las temáticas a las realidades específicas de cada comuna y corregimiento.

Con este modelo descentralizado, la administración distrital busca afianzar una atención social cercana que fortalezca el tejido comunitario. Las actividades continuarán desplegándose en diversos puntos del distrito para fomentar dinámicas familiares sanas y prevenir problemáticas de salud mental.