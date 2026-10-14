EPM asegura que las lluvias no garantizan la recuperación de los embalses. Foto: Empresas Públicas de Medellín.

Medellín, Antioquia

Este miércoles 14 de octubre, EPM advirtió que las recientes lluvias registradas en Medellín y el Valle de Aburrá en los últimos días no son suficientes para garantizar la recuperación de los embalses de la región. La empresa explicó que, aunque se han registrado precipitaciones en el área metropolitana, esto no significa que las cuencas abastecedoras estén recibiendo el agua necesaria.

Según EPM, las precipitaciones recientes han favorecido una leve recuperación en algunos sistemas, pero los acumulados continúan por debajo de los promedios históricos y de los niveles necesarios para afrontar los periodos de menores lluvias.

De acuerdo con el reporte de EPM, entre el 13 de septiembre y el 10 de octubre el volumen almacenado en el embalse de Piedras Blancas pasó del 92,44 % al 68,79 %, una reducción de 23,65 puntos porcentuales.

La empresa señaló que el comportamiento de las reservas depende del equilibrio entre el agua que ingresa a los embalses y la que se extrae para potabilizarla y distribuirla a hogares.

Pronostican menos lluvias durante los próximos seis meses

El panorama también está condicionado por las proyecciones climáticas. Según los pronósticos citados por EPM, durante los próximos seis meses las precipitaciones podrían ubicarse entre un 40 % y un 45 % por debajo de lo habitual.

Aunque entre septiembre y noviembre Colombia atraviesa tradicionalmente una de sus temporadas más lluviosas, el fenómeno de El Niño puede reducir las precipitaciones frente a los promedios históricos.

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Por esta razón, EPM insistió en que los aguaceros registrados recientemente no son motivo para disminuir los esfuerzos de ahorro. La recuperación de las reservas requiere lluvias constantes y suficientes en las zonas que alimentan los sistemas de abastecimiento.

La empresa recordó que el hecho de ver llover en el Valle de Aburrá no significa que los embalses se estén recuperando lo suficiente. Por eso, mantener el consumo responsable sigue siendo clave para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.