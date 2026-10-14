Bello se viste de rosa con jornadas gratuitas para promover la prevención del cáncer de mama. Foto: Alcaldía de Bello.

Medellín, Antioquia

La prevención y la detección temprana del cáncer de mama serán protagonistas en Bello con la realización de la Semana Rosa. La iniciativa liderada por la Alcaldía, a través de la Secretaría de Salud, busca promover el autocuidado y facilitar el acceso a servicios de salud para mujeres y hombres del municipio.

La programación se desarrollará el 15 y 16 de octubre, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Centro Comercial Plaza Beillín. El sábado 17 de octubre, las actividades se trasladarán al corregimiento de San Félix, en la zona rural de Bello, en el mismo horario.

Durante las jornadas, las mujeres podrán acceder a diferentes alternativas de tamizaje

Entre los servicios anunciados se encuentran la mamografía para mujeres entre los 50 y 69 años que no se hayan realizado el examen o hayan cumplido dos años desde la última prueba; la citología para la detección del virus del papiloma humano (VPH), dirigida a mujeres entre los 30 y 65 años que cumplan los criterios establecidos, y el examen de mama Bexa Plus, para mujeres entre los 20 y 49 años.

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La oferta institucional incluirá tamizajes de riesgo cardiovascular y atención a través del Centro de Escucha, con el propósito de fomentar el cuidado integral y acercar los servicios de salud a la comunidad.

Desde la Administración Municipal se destacó la importancia de fortalecer los hábitos de autocuidado y realizar los controles médicos recomendados, teniendo en cuenta que la detección temprana puede mejorar las posibilidades de tratamiento oportuno.