Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos: Colombia ha realizado 965 trasplantes en 2026

Colombia registró 965 trasplantes de órganos entre enero y septiembre de 2026, según el balance del Instituto Nacional de Salud (INS), que hizo un llamado a fortalecer la cultura de la donación.

De acuerdo con las cifras con corte al 30 de septiembre, 4.117 personas se encontraban en lista de espera para recibir un trasplante en el país. De ellas, 3.823 esperaban un riñón, 176 un hígado, 45 un pulmón y 37 un corazón, entre otros órganos.

Del total de procedimientos realizados durante los primeros nueve meses del año, 800 se efectuaron con órganos de donantes fallecidos y 165 con donantes vivos. Además, en el mismo periodo se registraron 285 donantes reales de órganos y 853 donantes de tejidos.

El Instituto Nacional de Salud destacó el papel de las unidades de cuidados intensivos en la identificación oportuna de posibles donantes, así como la coordinación entre el personal médico y las instituciones que participan en estos procesos.

La entidad invitó a los ciudadanos a informarse sobre la donación y comunicar su voluntad a sus familiares, para que conozcan y respeten su decisión.

La donación de órganos y tejidos representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los pacientes que esperan un trasplante y dar esperanza a sus familias. Por eso, el INS insistió en la importancia de promover una cultura de solidaridad que permita ampliar las oportunidades de quienes necesitan estos procedimientos.