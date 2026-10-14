¿Cuántas personas están en lista de espera de un trasplante de órganos en Colombia?

La doctora Claudia Vélez, médica coordinadora de trasplantes de la clínica Foscal de Bucaramanga, habló en 6AM W de Caracol Radio a propósito del Día Mundial de la donación de órganos y tejidos.

Según contó la experta, actualmente en Colombia, a corte del 30 de septiembre, hay alrededor de 4.024 personas necesitando un órgano o un tejido.

¿Cuál es el órgano que más se necesita en Colombia?

“El órgano que más se necesita en Colombia es el riñón, porque obviamente las enfermedades renales son las enfermedades que se tienen más oportunidad de hacer diagnóstico y en personas jóvenes. Entonces obviamente nos está llevando a que la lista de riñón cada día aumente de manera escalonada”, dijo.

En cuanto a las razones de la alta tasa de espera, mencionó que la barrera más dura es cultural.

“Culturalmente todavía nos cuesta, en un diagnóstico de muerte encefálica y de paro cardíaco, aceptar que podemos ayudar a otras personas. Porque desgraciadamente esa decisión muchas veces la dejamos a la responsabilidad de nuestra familia”, afirmó.

Incluso, destacó que aunque existe la ley 1805 de 2016, esta normativa, en su gran mayoría, no se puede aplicar de manera arbitraria ni de manera inhumana. “Siempre la ley tiene que ir apoyada del humano”, señaló.

Finalmente, hizo una invitación: “Por favor pasemos de ese momento de fallecimiento, ese momento de pérdida a algo mucho más valioso y es poder regalar vida, regalar segundas oportunidades, y ver que no todo se está acabando en ese momento donde ya todo ha parado, sino que puedo reinyectarle o reconectar esa persona que lo necesita en nueva vida”.