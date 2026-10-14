Detenidos tres presuntos expendedores de drogas en Cartagena

En la continuidad de las estrategias orientadas a desarticular la venta de sustancias prohibidas en las comunidades, patrullas de la Policía Nacional detuvieron en flagrancia a tres personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes, hallándoles en su poder un total de 580 gramos de diferentes drogas, listos para su dosificación.

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Los operativos se concentraron en planes de registro y control ciudadano desplegados en sectores priorizados de Cartagena. En la calle 29, altura del puente de las palmas del barrio manga, los uniformados arrestaron a un sujeto conocido con el alias de “Mauro”, presunto dinamizador del expendio con 160 gramos de marihuana.

De forma simultánea, cuadras mas adelante, cayeron otros implicados de 26 y 30 años respectivamente, apodados “Lucho y Joselito”, a quienes se les decomisó idéntica cantidad de la misma hierba.

Al otro lado de la Ciudad Heroica, justamente en el suroriente, y en desarrollo del “Plan Avispa”, los patrullajes realizados en la calle Las Maravillas del barrio Olaya Herrera permitieron la ubicación de alias “el Beto”, quien portaba una dosis de 100 gramos de bazuco.

Con la suma de estos resultados, se logró retirar del mercado ilegal estas dosis, frenando el flujo de dinero de los grupos dedicados a esta actividad delictiva en múltiples barrios.

Los detenidos y los alucinógenos incautados quedaron bajo la custodia de la Fiscalía General de la Nación, autoridad ante la cual comparecerán por los delitos imputados y que coordinará las audiencias preliminares ante los jueces de la república.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, remarcó que las acciones operativas ya suman 2.266 detenciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, logrando incautar un consolidado superior a los 868 mil gramos de sustancias ilícitas, como parte de la ofensiva contra el delito en Cartagena y su área metropolitana.

“Con estas acciones reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, asestando golpes certeros a toda la cadena criminal de las estructuras delincuenciales que afectan la convivencia y tranquilidad de los territorios”, sostuvo el oficial.