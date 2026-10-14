Con cuatro ejes de atención, Medellín busca eliminar barreras en la detección del cáncer de mama

Medellín

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Salud han fortalecido la promoción, prevención y acompañamiento para la detección oportuna de esta enfermedad. A través de la red de Consultorios Rosados, la ciudad facilita el acceso a valoraciones médicas y estudios especializados para la población priorizada.

Durante el transcurso de 2026, la estrategia municipal ha logrado más de 4.683 canalizaciones, 5.317 mamografías y el seguimiento directo a unas 600 mujeres. Asimismo, las autoridades locales han desplegado ferias de servicios territoriales para acercar la atención médica a las distintas comunas y corregimientos del distrito.

Estrategia distrital: cuatro ejes de atención

La subsecretaria de Salud Pública, Luz Aída Rendón, destacó que cuidar la salud mamaria y detectar a tiempo cualquier alteración salva vidas. Para ello, el modelo de atención se articula en cuatro acciones clave: identificar, tamizar, navegar y resolver, buscando eliminar las barreras de acceso a la salud.

Este enfoque integral abarca desde la identificación de factores de riesgo y la realización de pruebas según la edad, hasta el acompañamiento en el diagnóstico y tratamiento. El objetivo fundamental es garantizar la continuidad de las usuarias en el sistema de salud ante cualquier hallazgo que requiera exámenes complementarios.

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Prevención continua y autocuidado

Las autoridades hacen un llamado a no limitar la prevención a una fecha específica, sino a mantener el cuidado durante todo el año. Aunque el autocuidado y la autoexploración ayudan a reconocer cambios habituales en el cuerpo, la administración aclara que estos no reemplazan los estudios médicos y tamizajes formalmente programados.

Se invita a la ciudadanía a adoptar hábitos de vida saludables y acudir de inmediato a los servicios de salud ante cualquier signo de alarma. Cada consulta médica debe convertirse en una oportunidad de detección oportuna, garantizando una atención rápida para todas las mujeres de la ciudad.